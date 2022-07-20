Актриса Инна Чурикова попала в больницу в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию после неудачного падения. Как сообщает Telegram-канал Baza, артистка приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии — пожаловавшись на боли в грудной клетки после падения.

Врачи диагностировали у Чуриковой перелом рёбер, грудины и подвздошной кости. Как сообщает РИА Новости директор «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.

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Культура Александра Ширвиндта экстренно госпитализировали в больницу

Напомним, что 18 июля президент московского Театра Сатиры, Александр Ширвиндт был экстренно госпитализирован в больницу. У него был «небольшой» приступ стенокардии.