Актриса Инна Чурикова попала в больницу в тяжелом состоянии

Врачи диагностировали у артистки перелом рёбер, грудины и подвздошной кости

20 июля 2022, 20:48

Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию после неудачного падения. Как сообщает Telegram-канал Baza, артистка приехала в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии — пожаловавшись на боли в грудной клетки после падения.

Врачи диагностировали у Чуриковой перелом рёбер, грудины и подвздошной кости. Как сообщает РИА Новости директор «Ленком» Марк Варшавер опроверг информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.

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