Актрису Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19

Актрису Татьяну Доронину госпитализировали в Москве с коронавирусом. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние 88-летней артистки осложняется сопутствующими заболеваниями, а сама пациентка эмоционально нестабильна, из-за чего врачи применяют препараты для седации.

Правое лёгкое Дорониной поражено на 20%, левое — на 16%. Несмотря на это, медики отмечают положительную динамику по КТ — предыдущая томография выявила более высокую степень поражения.

Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Санкт-Петербурге. Наиболее известна по ролям в фильмах “Три тополя на Плющихе”, “Ещё раз про любовь”, “Старшая сестра” и “Мачеха”.