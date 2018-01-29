Актрисы из сериалов 90-х: какими мы их запомнили и какие они сейчас
Как изменились актрисы полюбившихся нам сериалов
30 января 2018, 02:23, Екатерина Смолихина
Фото: fishki.net
Поколение, детство и юность которого пришлись на 90-е годы, испытывает особую ностальгию по сериалам того времени. Интернет еще не был так широко распространен, и дети смотрели телевизор, где как раз начали появляться первые развлекательные каналы.
"Зена - королева воинов", "Сабрина - маленькая ведьма", "Зачарованные" и прочие. Как изменились актрисы полюбившихся нам сериалов, смотрите в нашей фотоленте.
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