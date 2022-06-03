Александр Малинин выступит в Барнауле. Выиграй билет на концерт на amic.ru

Народный артист России Александр Малинин выступит с большим концертом в Барнауле 15 июня в театре драмы.

Концерты Малинина — это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся всё более проникновенными, глубокими и совершенными.

Приобрести билеты на концерт Малинина можно на сайте ligaart.ru или участвовать в конкурсе, который проходит в «Одноклассниках». Чтобы выиграть пригласительный на двоих человек, нужно: подписаться на нашу группу, поставить «Класс» этому посту, написать в комментариях, кого вы возьмёте с собой на концерт, если выиграете. Итоги подведём с помощью генератора случайных чисел 9 июня.