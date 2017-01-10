Александр Панайотов может представить Россию на "Евровидении-2017"

Фото: poluostrov-news.com

Российский певец, финалист шоу "Голос" Александр Панайотов, возможно, будет представлять нашу страну в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом пишет портал vesti.uz.

Известно, что Панайотова уже утвердила музыкальная дирекция Первого канала. Однако официальное решение будет объявлено чуть позже.

В свою очередь, сам певец признался, что будет счастлив принять участие в этом конкурсе.

Напомним, в прошлом году Россию на "Евровидении" представлял певец Сергей Лазарев.