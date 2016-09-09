Альфонсо Куарон вернется в Мексику ради нового фильма

Автор фильмов "И твою маму тоже", "Гравитация", обладатель премии "Оскар" Альфонсо Куарон возвратиться в родную Мексику, чтобы снять там новый фильм. Как сообщает The Hollywood Reporter, предстоящая картина расскажет о жизни мексиканской семьи из среднего класса в начале 1970-х. Производством проекта займется Participant Media. Ожидается, что съемки стартуют уже осенью. Сценарий для безымянной драмы написал сам Альфонсо Куарон.

Режиссер будет снимать в Мексике впервые с 2001 года, когда на экраны вышла драма "И твою маму тоже". Именно эта картина сделала режиссера популярным. Уже позже его позвали делать третьего "Гарри Поттера" и "Дитя человеческое".

"Альфонсо — великолепный рассказчик, который рушит культурные рамки по всему миру, умело объединяя аудиторию с помощью силы кино", — говорит один из продюсеров проекта Дэвид Линд.

Последний фильм Куарона "Гравитация" в 2014 году завоевал сразу семь статуэток "Оскара".