Американские зрители испугались Чебурашку и в восторге от "Маши и Медведя"

Молодые американцы признали советские мультфильмы "круче" тех, что производят в США. Издание Buzzfeed провело очередной эксперимент, показав своим зрителям российские и советские мультфильмы. Реакция молодых людей была запечатлена на видео.

Вначале зрителям показали мультфильм о Чебурашке и Крокодиле Гене. Этот мультфильм вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые крокодила в Гене не признали, решили, что это динозавр. Также большинство зрителей не смогли распознать эмоции у героев мультфильма и не поняли, грустят они или радуются. Чебурашку зрители назвали "милым", но при этом один из парней предположил, что в темноте его запросто можно испугаться.

Мультфильм "Ну, погоди!" вызвал множество вопросов у зрителей. "Почему многие герои этого мультика курят?" – спрашивали они. И да, американский зритель оказался незнаком с папиросами: "Почему они прикуривают сигарету не с того конца? Так курят русские? Вот это жесть!" – заявил один из зрителей.

Винни Пуха американцы не признали. Причем одна из зрителей назвала этот мультфильм "странным кислотным трипом". Впрочем, большинство мишку назвали "милым", а еще одна из зрительниц призналась, что он "почему-то напоминает ей Винни Пуха".

А вот современный мультфильм "Маша и медведь" вызвал восторг у всех участников эксперимента. Они говорили о высоком качестве анимации и об оригинальном сюжете. Один из зрителей признался: "Я бы это смотрел". "Хотел бы я, чтобы наши мультфильмы были такими же, это так круто", – сказал другой.