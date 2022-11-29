Антонио Бандерас готов сняться в новой части «Зорро»

Антонио Бандерас в интервью Comicbook заявил, что не против вернуться к роли Зорро.

При этом один из самых известных испанцев на планете видит смысл своего возвращения в том, чтобы передать роль народного мстителя другому актёру, как это было с самим Бандерасом и Энтони Хопкинсом («Молчание ягнят») в фильме «Маска Зорро».

В качестве преемника он назвал Тома Холланда, известного по ролям Человека-паука в киновселенной Marvel и Нейтана Дрейка — в «Анчартед».

«Мы работали [с Томом] над „Анчартед“, и он полон энергии и позитива. В нём есть искра. Почему бы и нет?» — заявил актёр.

Антонио Бандерас сыграл героя в фильмах «Маска Зорро» (1998) и «Легенда Зорро (2005). Планов на третью часть с ним пока нет.