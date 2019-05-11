Археологи отказались поднимать затонувшие с пароходом картины Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего в Крыму в 1895 году парохода "Генерал Коцебу", на котором предположительно находились картины художника Ивана Айвазовского, приостановлен, передает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции "Нептун" Романа Дунаева.

"Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс сохранить всегда есть", – сказал Дунаев, добавив, что авторство картин не подтверждено.

По его словам, для подъема объектов следует провести сложные работы. Необходимо вытащить произведения искусства из-под двухметрового слоя ила и извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин.

"Генерал Коцебу" находится на 40-метровой глубине близ мыса Тарханкут на западе полуострова. Пароход был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был художник Айвазовский. Ему поручили нарисовать церемонию открытия канала и сам канал.