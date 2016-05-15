Автор комиксов про Бэтмена и Женщину-кошку скончался в США

Фото: rodina.news

Известный иллюстратор и график Дарвин Кук, ставший автором изображений персонажей комиксов о Бэтмене, Зеленом фонаре и Женщине-кошке, скончался в США на 54-м году жизни.

Как передает ТАСС, вдова Дарвина Кука сообщила, что длительное время иллюстратор боролся с раком легких.

Отметим, что Кук стал одним из главных лиц индустрии комиксов. Именно он рисовал огромное количество персонажей, которые из комиксов были перенесены в многочисленные мультфильмы и киноленты.

Иллюстратор получил шесть премий Эйзнера – наиболее престижной награды в США в области графики и анимации.