Автор песни "Город золотой" Анри Волохонский скончался в Германии

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Поэт, писатель, биохимик, эколог Анри Волохонский скончался в субботу, 8 апреля, в Германии в возрасте 81 года. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, поэт умер во сне у себя дома. Последнее время он жил в поселке Рексинген около города Хорб.

Волохонский эмигрировал в Израиль в 1973 году, а после этого переехал в Германию.

Поэт написал известное произведение "Рай" ("Над небом голубым…"). Пятым исполнителем этой песни стал Борис Гребенщиков, он включил произведение в свой репертуар. Песня занимает третью позицию в списке "100 лучших песен русского рока в ХХ веке". Песня рассказывает о святом городе Иерусалиме.