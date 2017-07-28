Автор "Пятого элемента" и "Никиты" Люк Бессон снимет новый фильм в России

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Знаменитый французский режиссёр и продюсер Люк Бессон заявил, что намерен снять свой следующий фильм в России. Постановщик прибыл в Москву, чтобы представить картину "Валериан и город тысячи планет", пишет "Интерфакс".

"Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это означает, как сильно я вас люблю", – заявил Бессон.

Отметим, что автор "Пятого элемента" и "Никиты" продюсирует картину о подводной лодке "Курск", которая должна выйти этой осенью. Часть съёмок должна пройти в Мурманске, но Министерство обороны отказало в праве попасть на секретные объекты.

"Валериан и город тысячи планет" выходит в российский прокат 10 августа 2017 года. По сюжету космические агенты Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по долгу службы должны принять участие в подозрительном деле и спасти обитателей планеты Альфа, на которой живут тысячи существ из разных миров со всей галактики.



