Барнаулец Иван Чебанов сделал предложение экс-солистке группы Serebro

Известный барнаульский музыкант, участник шоу "Голос" Иван Чебанов сделал предложение своей девушке, бывшей участнице группы Serebro Дарье Шашиной. Об этом Чебанов написал на своей странице в социальной сети, подкрепив фото кольца на пальце возлюбленной подписью: "она сказала да".

О дате торжества пока не сообщается.

"Она ничего не ожидала, я приехал вечером с подъёмным краном. Я заказал очень много шаров, купил кольцо. На подъёмном кране как в фильме "Вверх" я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо", - прокомментировал позже Чебанов предложение руки и сердца журналистам Life.