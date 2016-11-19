Барнаулец Вадим Капустин остался в проекте "Голос"

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Уроженец Барнаула Вадим Капустин остался в проекте Первого канала "Голос". В пятницу, 18 ноября, в эфир вышел очередной выпуск программы "Голос", где выступил Капустин в серии нокаутов.

Молодой человек спел песню Жанны Агузаровой "Чудесная страна". Композиция прозвучала в необычной аранжировке. Наставник ЛеонидАгутин решил оставить в проекте Вадима Капустина и Дарью Антонюк.

Наставникам очень понравилось выступление уроженца Барнаула. Билан даже назвал его "маэстро", а Полина Гагарина "крутым".