Барнаульских школьников приглашают провести каникулы в Молодежном театре

Молодежный театр Алтая готов встретить школьников в дни осенних каникул. Как всегда, вниманию юных зрителей будет представлен "Сказочный экспресс МТА". С 29 октября по 6 ноября ежедневно в 12:00 можно будет увидеть спектакль-сказку.

Как рассказали в театре, малыши получат удовольствие от встречи с героями сказок для самых маленьких "Мы лепили колобок" и "Золотой цыпленок". Детям постарше будут предложены "Синдбад-мореход", "Муми-тролль и шляпа волшебника", "Летучий корабль" и "Опасные приключения Калле-сыщика". Не забыли и о старших школьниках, для них впервые в каникулярные дни вечерняя программа, спектакли "Шинель" и "Храни тебя Бог!".

"Зрители, придя на спектакль, смогут познакомиться с детьми из Школы-студии МТА: перед сказками 30 октября, 1, 3, 5 и 6 ноября будут выступать наши маленькие артисты. Это будет их первое "боевое крещение", первые робкие шаги на сцене. И пускай это всего лишь небольшой подиум в зрительском фойе театра, неважно: волнение-то перед выходом на публику настоящее", – комментируют в театре.

После спектакля пройдет фотосессия с героями сказок.