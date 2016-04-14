Бен Аффлек займется съемками собственного фильма о Бэтмене

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Американский актер и режиссер Бен Аффлек снимет собственный фильм о Бэтмене. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на генерального директора Warner Bros Кевина Цудзихара.

Пока неизвестно, когда начнутся съемки, отмечается лишь, что в ближайшие пять лет. Аффлек сам исполнит главную роль в картине. К тому же актер уже написал сценарий, однако продюсеры еще не решили, будут ли они использовать этот вариант или комикс для киноэкрана адаптирует кто-то другой.

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Подчеркнем, что Аффлек уже подписал контракты о съемках в двух частях грядущей "Лиги справедливости", где он сыграет мрачного защитника Готэма. Также в роли Бэтмена он появится в небольшом эпизоде "Отряда самоубийц", который выйдет на экраны в августе 2016 года.

Впервые Аффлек сыграл Темного рыцаря в картине Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена". Роль инопланетного супергероя в картине исполнил Генри Кэвилл. Лента получила в основном отрицательные отзывы критиков, однако фильм за первые выходные смог заработать 166 миллионов долларов.

"Бэтмен против Супермена" является продолжением фильма "Человек из стали" и перезапуском киносериала о Бэтмене. Бюджет ленты составил 200 миллионов долларов.