Билетный автомат установили в алтайском театре кукол «Сказка»
Он расположен в кассовом зале
25 ноября 2022, 10:00, Никита Черников
В алтайском театре кукол «Сказка» появился автомат для продажи билетов, сообщает официальный сайт Барнаула.
Билетомат разместили в кассовом зале. Работает он следующим образом:
«Зритель нажимает на понравившийся спектакль, выбирает места, затем оплачивает их по безналичному расчёту. Автомат выдаёт зрителю два кассовых чека и билет», — пояснили в театре.
Отмечается, что билетомат «Сказки» — один из немногих во всей стране. Как правило, такими устройствами чаще всего пользуются в торговых центрах, кафе и на вокзалах, но в сфере культуры они только набирают популярность. В театре считают, что особенно этот аппарат выручит горожан в выходные дни, когда перед спектаклями в кассе собирается очередь.
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