Билетный автомат установили в алтайском театре кукол «Сказка»

В алтайском театре кукол «Сказка» появился автомат для продажи билетов, сообщает официальный сайт Барнаула.

Билетомат разместили в кассовом зале. Работает он следующим образом:

«Зритель нажимает на понравившийся спектакль, выбирает места, затем оплачивает их по безналичному расчёту. Автомат выдаёт зрителю два кассовых чека и билет», — пояснили в театре.

Отмечается, что билетомат «Сказки» — один из немногих во всей стране. Как правило, такими устройствами чаще всего пользуются в торговых центрах, кафе и на вокзалах, но в сфере культуры они только набирают популярность. В театре считают, что особенно этот аппарат выручит горожан в выходные дни, когда перед спектаклями в кассе собирается очередь.