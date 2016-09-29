Боремся с осенней меланхолией: куда сходить в Барнауле в октябре и ноябре?

Не хотите осенью впасть в меланхолию по уходящему лету – отправляйтесь на хороший концерт или спектакль. В октябре и ноябре Барнаул посетит множество известных музыкантов и артистов, а чтобы проще было разобраться, куда сходить, корреспондент Amic.ru составил гид и выяснил, кто же посетит краевую столицу в эти месяцы.

1 октября на сцене филармонии выступит саксофонистка, флейтистка, вокалистка и композитор Камилла Турман. Она обладает способностью петь в 4 октавы и выступала с праздничными звездами джаза и R&B. Теперь услышать этого удивительного музыканта смогут и барнаульцы.

В рамках программы "Органисты европейских соборов" краевую столицу посетит музыкант Кристиан Бартен, который регулярно выступает с концертными сериями по всей Европе. В филармонии он исполнит прелюдию и фуга Ми-бемоль мажор Иоганна Себастьяна Баха, Allegro из Органной Симфонии №1 Шарля-Мари Видора и произведения Луи Вьерна. Концерт пройдет 5 октября.

10 октября барнаульцы смогут увидеть на сцене музкомедии романтическую комедию с элементами детектива "На струнах дождя", в которой играют Ирина Муравьева, Анна Терехова и Евгений Кулаков.

Любителей творчества четы Владимира Преснякова и Натальи Подольской ждут в музкомедии 13 октября. Здесь пройдет их концерт, где можно будет услышать множество песен этих известных представителей российской эстрады.

15 октября в театре драмы перед барнаульцами выступит Сергей Трофимов – российский автор и исполнитель песен, музыкант и поэт.

"Русский шансон в исполнении этого талантливого музыканта – не просто блатная песня с тюремной тематикой, а поистине лирическое и душевное музыкальное произведение, отличающееся проникновенными текстами и яркими аккордами и вариациями", – рассказывают организаторы концерта.

В память о великом теноре 20-го века Марио Ланца в филармонии 17 октября пройдет гала-концерт трех теноров. Барнаульцы услышат Флехандро Олмедо, ведущего исполнителя "Метрополитен-опера", Дмитрия Трунова, солиста итальянского театра Ла Фениче, Немецкой Оперы и других крупных мировых площадок и Олега Полпудина, солиста МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. На концерте прозвучат самые популярные оперные арии, песни, мелодии из мюзиклов и кинофильмов репертуара Марио Ланца.

27 октября солистка из Москвы Ольга Годунова в филармонии исполнит французский шансон, хиты советской и французской эстрады в сопровождении симфонического оркестра.

29 октября на сцене драмы арт-группа "SOPRANO Турецкого" обещает устроить для барнаульцев вечер любви и волшебства. Пришедшие услышат классику рока и звездные поп-хиты, музыку из кинофильмов и авторские песни.

Его песни "Самая-самая", "Невеста" и "Будильник" покорили сердца многих девушек и забрались на вершины хит-парадов. Теперь музыкант Егор Крид отправляется в гастрольный тур, в рамках которого он посетит и Барнаул. Артист выступит в краевой столице 31 октября в ДК Моторостроителей.

Автор множества пьес, рассказов, повестей и даже двух романов Евгений Гришковец скоро вновь посетит Барнаул. В театре драмы 1 ноября в 19:00 пройдет его спектакль "Одновременно".

Впервые с сольной программой в Барнаул приедет одна из самых ярких и эпатажных певиц – Слава. Как автор и исполнитель является неоднократным обладателем премии "Золотой Граммофон", лауреатом фестивалей "Песня года", награждена премией "Шансон года 2015", многократно получала призы от музыкальных каналов "МУЗ-ТВ", RU.TV, MTV Russia и RUSIAN MUSIC BOX.

5 ноября в Барнауле со своим эксклюзивным акустическим концертом приедет Дельфин в новом составе и с новой программой. В этот раз группа подготовила уникальную программу, которую уже смогли оценить поклонники музыканта в разных городах России.

Сергей Маковецкий, Елена Яковлева и Владимир Панков представят в Барнауле комедию "Бумажный брак". Как рассказали организаторы, зрителей ждут колоритные персонажи, увлекательный сюжет и звездные актеры. Показ пройдет в театре музкомедии.