Брат Бориса Моисеева обвинил в его смерти директора певца Сергея Гороха

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил в его смерти директора певца Сергея Гороха.

В разговоре с «Комсомольской правдой» он рассказал, что Горох разрешал артисту алкоголь и сигареты, и такой образ жизни «просто уничтожил» его.

«Возможно, были ещё какие-то лекарства, но этого я не могу утверждать. Однако, считаю, что вина за случившееся лежит на директоре», — сказал он.

Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни 27 сентября в Москве. Как сообщала «КП», перед смертью Моисеев пережил третий инсульт. Директор артиста утверждал, что он умер «брошенный всеми», а его тело, вероятно, обнаружила домработница.