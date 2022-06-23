Брэд Питт объявил о заключительном этапе актёрской карьеры

Голливудский актёр Брэд Питт заявил, что находится «на заключительном этапе своей карьеры», поэтому всё больше работает в качестве продюсера и избирательнее относится к ролям.

«Думаю, что я нахожусь на заключительном этапе своей карьеры — где-то в последнем семестре или триместре. Но какой будет эта её часть? Как я её хочу построить?» — сказал он в интервью GQ.

При этом 58-летний актёр не уточнил, когда именно хочет завершить свою деятельность.

В августе 2022 года выйдет фильм Дэвида Литча «Быстрее пули» с участием Питта, где он сыграл наёмного убийцу по прозвищу Божья коровка.

Весной о завершении карьеры объявили актёры Джим Керри («Шоу Трумана») и Брюс Уиллис («Крепкий орешек»).