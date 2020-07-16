Бывшую семью Пригожина выселили из квартиры за долги

Бывшую супругу Иосифа Пригожина, Елену, и его детей от первого брака выселили из квартиры за долг в размере четырех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас знаменитый продюсер женат на певице Валерии, однако до нее у него была другая супруга, которая родила ему сына и дочку. После развода дети остались со своей матерью.

По данным канала, женщина накопила серьезный долг по договору финансовой аренды перед компанией "Бенефит". Организация обратилась в суд, который признал ее право на имущество и теперь Елене и ее двум детям придется съехать из арестованной квартиры.