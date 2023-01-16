16 января не стало известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Рассказываем, роли в каких фильмах принесли мировую славу это красивейшей и талантливой женщине

16 января 2023, 20:33, ИА Амител

Джина Лоллобриджида и Жерар Филип. Кадр из фильма "Фанфан-Тюльпан"

За долгую карьеру в кино Джина Лоллобриджида снялась более чем в шести десятках художественных фильмов, приняла участие в нескольких телесериалах, стала автором и продюсером одной короткометражки и отметилась в нескольких документальных картинах. Первый фильм, в котором снялась актриса, датирован 1946 годом, тогда Джине (или Луиджине, как назвали её при рождении) было всего 19 лет. Кино называлось "Чёрный орёл" и не принесло особой славы девушке.

Цыганка и дочь вербовщика из "Фанфана-Тюльпана"

По-настоящему она стала открытием для мировой публики в 1952-м, когда сыграла главную роль в фильме "Фанфан-Тюльпан" (это была 17-я кинокартина в её карьере). Джина предстала здесь Аделиной – дочерью вербовщика солдат времён французского короля Людовика XV. Девушка притворялась цыганкой и гадала будущим новобранцам что-нибудь такое, что приводило их в армию. Так она заполучила для полка отца молодого сердцееда Фанфана (в исполнении знаменитого французского актёра Жерара Филипа), который в итоге влюбился в Аделину.

Кадры с Джиной в этом фильме попали даже в советскую детскую кинокартину "Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещён", где в клубе в пионерском лагере от детей закрывали слишком уж откровенное декольте у Аделины.

Самая красивая женщина в мире

Ещё в 1947 году она попыталась выиграть конкурс "Мисс Италия", но заняла там третье место. Однако скоро её назовут "самая красивая женщина в мире": во-первых, она действительно была красивейшей женщиной, а во-вторых, в 1956 году она снялась в фильме с таким названием.

Это музыкальный фильм об оперной певице начала ХХ века Лине Кавальере, которая полюбила русского князя. Песни в этом кино исполняла сама Джина. Правда, в советском прокате картина называлась "Красивая, но опасная".

Джина покоряет Голливуд

Её первая работа в Америке была сразу с Хамфри Богартом "Посрами дьявола" (1953 год), через три года в голливудском фильме "Трапеция" её партнёром стал Тони Кёртис. А в 1959-м она снялась с Фрэнком Синатрой в фильме "Так мало никогда" и с Юлом Бриннером в в ленте "Соломон и царица Савская".

В "Соломоне и царице Савской" героиня Лоллобриджиды хотела устроить переворот, чтобы сместить влюблённого в нее Соломона, но тоже влюбляется в Соломона.

Награды и премии

Пожалуй, самым знаковым фильмом в карьере Джины Лоллобриджиды стала комедия 1953 года режиссёра Луиджи Коменчини "Хлеб, любовь и фантазия", где актриса снялась с Витторио де Сика. В 54-м фильму досталась премия итальянских кинокритиков "Серебряная лента" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля. В 55-м Джину номинировали за у ленту на британскую кинопремию BAFTA, а сценарий фильма – на "Оскар".

В целом самыми плодотворными в карьере актрисы были 50-е и 60-е годы прошлого века, но и после она периодически снималась в кино и закончила свою карьеру в конце 90-х.