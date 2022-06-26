Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии
Останки развеют на «рыбном месте в Баварии»
26 июня 2022, 17:59
Часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его экс-директора Аркадия Кудряшова.
«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — сказал Кудряшов.
Напомним, что о смерти Шатунова от остановки сердца стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня, однако позднее выяснилось, что до поликлиники его довезли друзья. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.
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