Что интересного пройдет на выходных кроме "Шукшинских дней на Алтае"?

Главным культурным мероприятием выходных станут "Шукшинские дни на Алтае", и все неравнодушные к творчеству Василия Макаровича отправятся на гору Пикет участвовать в различных интерактивах и смотреть фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня". А для тех, кто не сможет отправиться на родину нашего знаменитого земляка, мы подготовили гид по интересным событиям, которые пройдут в краевой столице 22 и 23 июля.

Музей "Мир камня" приглашает всех отправиться на пешую экскурсию под названием "Барнаул демидовский". Маршрут пройдет по сердцу старого города - по улицам Ползунова и Пушкина. Также пришедшим расскажут о Демидовской площади и площади Свободы. Начало в 15:30, а сбор на Ползунова, 39.

Кроме того, тем, кто еще не видел новую выставку Women. Today, которая открылась на теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37), мы советуем сходить и посмотреть на работы арт-группы "Паприка". Их современные живописные работы показывают, какое реальное положение занимают женщины в современном мире, как на практике реализовалась их свобода и независимость, имеет ли место социальное неравенство и многое другое.

Закончить субботу можно на концерте в Hairy Lemon Pub группы "Gang Band", которая исполняет кавер-версии хитов всех времен, либо в Rock Pub, здесь выступит ска-команда "Чилинтано". Оба мероприятия начнутся в 21:00.

В воскресенье в парке "Солнечный ветер" пройдет фестиваль "Жизнь летит, аж шляпу сносит". Начало в 16:00. Здесь соберутся все любители этого аксессуара. Также здесь пройдут различные мастер-классы, шляпный флешмоб и конкурс на лучший головной убор.

На большом экране в эти выходные стоит посмотреть драму Кристофера Нолана с Томом Харди, Кеннетом Брана, Киллианом Мёрфи и Марком Райлэнсом "Дюнкерк", картины "Планета обезьян: Война" и "Человек-паук: Возвращение домой", ужасы "Дикая история Ужас Амитивилля: Пробуждение" и "Черная вода", а детей можно сводить на "Тачки 3" и "Гадкий я 3".