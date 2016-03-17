Что пишут люди в соцсетях о новом фильме "Дивергент, глава 3: За стеной"?

На большом экране 8 марта появилось продолжение антиутопии "Дивергент, глава 3: За стеной". По сюжету, главные герои - Трис и Фор - покинули Чикаго и оказались в мире за стеной, где им открылась шокирующая правда. Все части картины - экранизация романа писательницы Вероники Рот. Первая часть саги вышла в 2014 году, а премьеру последней запланировали на 2017.

Третий "Дивиргент" в прокате уже больше недели, и пока его кассовые сборы не радуют: он заработал скромные $ 25 млн – при бюджете, в $ 100 млн. Что пишут пользователи соцсети "ВКонтаке" о киноновинке, узнавал корреспондент информационного портала Amic.ru.

Несмотря на нерадостные для создателей картины цифры, "Дивергент" явно нашел своего зрителя. Многие на своих страницах оставляют положительные комментарии о новом фильме. Его называют "неплохой фантастикой" и советуют друзьям.

Некоторые, сравнивая "За стеной" с предыдущими фильмам, напротив пишут, что картина 2016 года хуже предыдущих.

Но есть и явные противники всей саги, которые вовсе не понимают, как подобные фильмы могли кому-то понравиться.