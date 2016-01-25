Цирковые представления с дрессированными животными запретили власти Варшавы

Цирковые выступления с участием в представлениях дрессированных животных запретили власти столицы Польши.

О данном решении сообщила в своем Твиттере мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц. "Увидеть тигров можно будет только в зоопарке", – прокомментировала она решение городских властей.

Издание The Local поясняет, что цирковые шоу с дрессированными животными отныне не получат от столичной мэрии разрешения на осуществление деятельности в общественных местах. Однако эти шоу можно будет устраивать на частных площадках.

Кстати, Варшава – уже не первый город Польши, запретивший цирки с животными, напоминает euromag.ru. Так, градоначальник Слупска (города на севере страны) ранее вынес аналогичное решение о запрете цирковых шоу с дрессированными животными и зверями в клетке.