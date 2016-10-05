Децл подал в суд на рэпера Басту за оскорбления

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Суд зарегистрировал иск рэпера Кирилла Толмацкого (известного как Децл) к рэп-исполнителю Василию Вакуленко (выступающему под псевдонимом Баста). Об этом пишет РИА Новости.

Кирилл Толмацкий хочет отсудить у Вакуленко один миллион рублей за оскорбление. Конфликт заключается в том, что Децл не один раз жаловался на клуб "Газгольдер". Здесь часто выступает Баста, он также и основал это место.

Шум от этого заведения не дает спать Толмацкому. Он также утверждал, что полиция не реагирует на его жалобы, так как, по его мнению, стражи порядка получают деньги от хозяев. На возмущения Децла Баста ответил коротко: "Децл — лохматое чмо".

