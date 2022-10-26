Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» номинировала спектакль Алтайского театра драмы «Антигона» на «Лучший реализованный проект театральной декорации». Автор сценографического проекта — художник-постановщик Анвар Гумаров.

«Антигона» — первая премьера нового сезона драмтеатра. Те, кто уже побывал на спектакле, оценили высокий художественный уровень оформления. Сценография в «Антигоне» представляет собой систему движущихся вверх и вниз монументальных колонн, которые меняют пространство спектакля, превращая сцену в бескрайнее поле, колонный зал, коридоры дворца, тюремный бункер. Использование встроенной и внешней подсветки усиливает драматический эффект происходящего на сцене. Также необычной частью декорации является огромный носорог, символизирующий силу и мощь правителя Фив.

Сумеет ли «Антигона» войти в число победителей премии, станет известно совсем скоро. Лауреатов «Золотой Трезини — 2022» назовут 15 ноября 2022 года в Государственном Эрмитаже. Но пока голосование ещё идёт, вы можете поддержать спектакль здесь.

Напомним, премьера «Антигоны» состоялась 9 сентября 2022 года. Анвара Гумарова вместе с художником по свету Тарасом Михалевским пригласил в команду спектакля режиссёр-постановщик Николай Реутов.

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