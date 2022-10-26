Декорации — фантастика. Спектакль алтайского драмтеатра выдвинули на архитектурно-дизайнерскую премию
Номинировали «Антигону» — премьеру этого сезона
Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» номинировала спектакль Алтайского театра драмы «Антигона» на «Лучший реализованный проект театральной декорации». Автор сценографического проекта — художник-постановщик Анвар Гумаров.
«Антигона» — первая премьера нового сезона драмтеатра. Те, кто уже побывал на спектакле, оценили высокий художественный уровень оформления. Сценография в «Антигоне» представляет собой систему движущихся вверх и вниз монументальных колонн, которые меняют пространство спектакля, превращая сцену в бескрайнее поле, колонный зал, коридоры дворца, тюремный бункер. Использование встроенной и внешней подсветки усиливает драматический эффект происходящего на сцене. Также необычной частью декорации является огромный носорог, символизирующий силу и мощь правителя Фив.
Сумеет ли «Антигона» войти в число победителей премии, станет известно совсем скоро. Лауреатов «Золотой Трезини — 2022» назовут 15 ноября 2022 года в Государственном Эрмитаже. Но пока голосование ещё идёт, вы можете поддержать спектакль здесь.
Напомним, премьера «Антигоны» состоялась 9 сентября 2022 года. Анвара Гумарова вместе с художником по свету Тарасом Михалевским пригласил в команду спектакля режиссёр-постановщик Николай Реутов.