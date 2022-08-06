Депутат Певцов предложил ввести контроль над культурой и искусством в России

Актёр и депутат Дмитрий Певцов предложил ввести в России экспертный контроль в сфере культуры и искусства. Его слова передаёт «Парламентская газета».

Певцов считает, что государство должно контролировать работу над теми проектами, на которые были выделены деньги. В совет, по его мнению, должны входить различные эксперты, среди которых психологи и представители разных конфессий.

«Всё то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства, — это очевидно. Иначе мы будем разрушать сами себя», — заявил Певцов.

Он также призвал «давить клопов», которые сидят в сфере культуры и разрушают страну изнутри.