Действие "Дня независимости 3" будет проходить в космосе

Действие третьей части фантастической киносерии "День независимости" развернется в космосе. Об этом рассказал режиссер Роланд Эммерих в беседе с изданием Empire Online. По его словам, между событиями второй и третьей ленты пройдет всего год или два.

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Как пояснил постановщик, в "Дне независимости 3" земляне смогут воссоздать один из кораблей пришельцев и отправятся к червоточине, с помощью которой можно попасть в другое измерение.

"Хотя это будет классическое космическое путешествие, картина расскажет о Земле — у нас есть замечательные идеи на этот счет", — отметил он.

Эммерих заявил, что в проекте, вероятно, останутся Джефф Голдблюм и Брент Спинер, сыгравшие основные роли в ленте "День независимости: Возрождение". Постановщик намерен пригласить и молодых актеров.

Он добавил, что ни за что не доверит снимать серию другому режиссеру.

К слову, картина весьма слабо стартовала на родине. К концу первых выходных ее сборы в Северной Америке не превысили 41 миллион долларов, то есть картина заработает в премьерный уик-энд меньше, чем оригинальный фильм 1996 года.