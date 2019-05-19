Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро
Латиноамериканская звезда отмечает 19 мая 42-й день рождения
19 мая 2019, 07:45
Фото из открытых источников
Звезде латиноамериканских сериалов и фильмов, прекрасной Наталии Орейро 19 мая исполняется 42 года.
Многие из нас помнят ее по культовому телесериалу "Дикий Ангел". Кроме того, Наталия хорошо известна как популярная певица. Кстати, в России она бывала неоднократно и выступала в нашей стране с большими шоу.
А еще она просто очень красивая женщина. В день рождения звезды портал Amic.ru предлагает подборку фотографий Наталии Орейро.
Комментарии
Новости партнеров