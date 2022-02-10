Дима Билан заразился COVID-19

Певца Диму Билана госпитализировали в Москве с коронавирусом. Он находится в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, на днях у артиста заболело горло и заложило нос, а температура поднялась до 37,5 градуса. Экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако ПЦР-анализ оказался положительным.

Отмечается, что компьютерная томография не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности также нет. Однако лечение осложняется ларинготрахеитом.

При этом директор эстрадного исполнителя опроверг информацию о госпитализации. Как пишет “Газета.ру”, менеджер заявил, что сейчас Билан находится дома. Чуть позднее сам певец выпустил в своём Instagram видео, в котором рассказал, что “омикрон его покинул” благодаря стараниям врачей из московской горбольницы № 52.