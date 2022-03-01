Disney приостановил показ фильмов на территории России

The Walt Disney Company объявила о приостановке показов фильмов собственного производства на территории России. Об этом сообщает CNBC.

“Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие решения представители компании будут принимать исходя из развития ситуации на территории Украины.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об экономических спецмерах, которые стали ответом страны на иностранные санкции.

Большая их часть касается иностранной валюты и иностранных счетов.