Синоптики поделились прогнозом на день

29 сентября 2026, 06:00, ИА Амител

Прогулка в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 29 сентября дождей не ожидается, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днем температура составит от +13 до +18 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. В утренние часы возможен туман", — информируют специалисты.

В Барнауле термометры покажут от +10 до +12 градусов. День пройдет без осадков, с северо-восточным ветром 3–8 м/с.