До 7 млн рублей могут получить алтайские библиотеки на переоснащение

Власти Алтайского края выделили около 7 млн рублей на модернизацию библиотек. Чтобы получить финансирование из регионального бюджета, учреждениям нужно поучаствовать в местном конкурсе. Об этом сообщает алтайский Минкульт.

Библиотеки должны подать заявку на участие в конкурсе от органа управления культурой муниципального образования. Если специальная комиссия одобрит заявку, то Алтайская краевая библиотека им. Шишкова как главный организатор конкурса приобретёт и передаст учреждению его призы. Среди них будут издания на различных носителях для комплектования фонда, мебель и техническое оборудование для переоснащения библиотеки.

Заявки на участие в конкурсе можно подать с 15 февраля по 10 марта. В 2021 году по итогам конкурса модернизировали три библиотеки.

Напомним, 3 февраля после реконструкции в Барнауле открыли одну из старейших библиотек города — Алтайскую краевую детскую библиотеку имени Н.К. Крупской. Реконструкция заняла около четырёх месяцев, а на все работы потратили 10 млн рублей. Ещё 1 миллион рублей из федерального бюджета направили на приобретение новой литературы. Посмотрите фоторепортаж amic.ru из модернизированной библиотеки.