Дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» вышла замуж за 50-летнего рокера из Барнаула

Старшая дочь актёра Юрия Кузнецова, Наталья, работающая воспитателем в детсаду, в феврале вышла замуж за 50-летнего рокера с татуировками из Барнаула. Об этом сообщает НТВ.

Поначалу Игорь Сафронов даже не знал, что его невеста — дочка знаменитого артиста, исполнителя Мухомора из «Улиц разбитых фонарей».

При знакомстве с ним барнаулец сильно переживал и надел свитер, чтобы спрятать татуировки.

«Хотел ему понравиться, немного его побаиваюсь, он немного строгий», — рассказал Сафронов.

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