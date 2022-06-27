Дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» вышла замуж за 50-летнего рокера из Барнаула
Игорь Сафронов рассказал, что поначалу даже не знал, кто отец его избранницы
27 июня 2022, 09:00, Никита Черников
Старшая дочь актёра Юрия Кузнецова, Наталья, работающая воспитателем в детсаду, в феврале вышла замуж за 50-летнего рокера с татуировками из Барнаула. Об этом сообщает НТВ.
Поначалу Игорь Сафронов даже не знал, что его невеста — дочка знаменитого артиста, исполнителя Мухомора из «Улиц разбитых фонарей».
При знакомстве с ним барнаулец сильно переживал и надел свитер, чтобы спрятать татуировки.
«Хотел ему понравиться, немного его побаиваюсь, он немного строгий», — рассказал Сафронов.
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