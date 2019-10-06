Друг Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

Друг Анастасии Заворотнюк на условиях анонимности опроверг сообщения о смерти актрисы, сообщает "Комсомольская правда".

При этом источник отказался что-либо рассказывать о ее состоянии, аргументируя это тем, что так решила звезда сериала "Моя прекрасная няня" и ее семья.

"Нас давно попросили ничего не говорить прессе вообще", – признался он.

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Ранее Mash сообщил о том, что актрису перевели в реанимацию, поскольку у нее начался отек мозга на фоне "тяжелой болезни". Издание также пишет, что Заворотнюк до этого якобы проходила лечение в Польше, которое не принесло результатов.

У актрисы подозревают последнюю стадию рака мозга. Первые сообщения о том, что у Заворотнюк опухоль мозга, появились в СМИ год назад, когда у нее родилась дочь Мила.

За все это время актриса никак не прокомментировала слухи о своей болезни. Она уже давно не появляется на публике, а в Instagram публикует только архивные фото. В последний раз актриса вышла в свет 5 апреля, когда участвовала в открытии ювелирного магазина в Ереване.

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В конце августа Заворотнюк отменила все свои театральные выступления. Актриса Ирина Сотикова, которая ее заменила, рассказала, что Анастасия "приболела".

В середине сентября продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, врачи дают неутешительный прогноз – нет практически никаких шансов на выздоровление. Он заявил, что врачи не пустили его к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние.

Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.