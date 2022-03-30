Джим Керри раскритиковал реакцию публики на пощёчину Уилла Смита Крису Року

Голливудский актёр Джим Керри прокомментировал инцидент на церемонии вручения «Оскара», когда Уилл Смит дал пощёчину Крису Року. Его слова приводит Variety.

Керри отметил, что не одобряет поступок Смита. Однако больше всего его смутила реакция публики и организаторов мероприятия. Актёр считает, что Смита, как и любого простого человека, стоило вывести из зала, а не устраивать рукоплесканий во время вручения награды вскоре после инцидента.

«Мне было противно от стоячих оваций. Видимо, у Голливуда просто кишка тонка, причём у всего Голливуда. Мне показалось, что это очень хороший показатель того, что мы — больше не крутой клуб», — сказал Джим Керри.

Он также добавил, что ответить на неприятную шутку в адрес жены Смит мог и без рукоприкладства, а Крис Рок без проблем мог обратиться в суд. При этом Керри отметил, что у Уилла Смита «есть какие-то внутренние трудности», и он не имеет ничего против него и желает ему «только самого лучшего», хотя и подчёркивает, что «это был очень нехороший момент».

Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока 28 марта из-за шутки комика в адрес жены актёра. Вскоре Смит извинился перед присутствующими (а позднее и перед самим пострадавшим), а Рок отказался заявлять в полицию. Случившееся не помешало Смиту получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Тем не менее в Американской киноакадемии начали проверку инцидента. Не исключено, что Уилл Смит может столкнуться с дисциплинарным взысканием или санкциями.