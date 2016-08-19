Джон Туртурро сыграет в своем фильме героя из картины "Большой Лебовски"

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Актер Джон Туртурро, который исполнил роль Хесуса Кинтана в фильме братьев Коэнов "Большой Лебовски", вновь предстанет в образе этого героя, но уже в другом фильме, пишет ТАСС.

Актер сейчас работает с фильмом "Достигая успеха" в качестве режиссера. Именно в этом фильме он вновь сыграет Хусуса Кинтана. Также в фильме снимутся Бобби Каннавале, Одри Тоту и Сьюзан Сарандон.

"Большой Лебовски" – фильм в жанре комедия братьев Коэнов – вышел в свет в 1998 году. Картина снята по сценарию книги Рэймонда Чандлера "Глубокий сон" (1939), но фильм, тем не менее, не является точной её экранизацией, привнося в историю многие новые сцены и сюжетные ходы. Съёмки проходили в разных районах Лос-Анджелеса и продолжались 11 недель, премьерный показ состоялся на фестивале Сандэнс. Впоследствии было произведено несколько переизданий на разных носителях, в том числе неоднократно выпускались коллекционные версии с прилагающимися дополнительными материалами.

