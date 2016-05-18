Экранизация игры "Тетрис" обойдется в 80 миллионов долларов

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Китайский медиамагнат Бруно Ву и продюсер Лаоуренс Касанофф обнародовали совместное заявление о запуске в разработку фильма, основанного на видеоигре "Тетрис". Съемки картины пройдут в Китае в будущем году, а бюджет составит около 80 миллионов долларов.

Tetris The Movie будет первой частью трилогии и станет дебютным проектом студии Threshold Global Studios. В фильме снимутся китайские и американские актеры.

Впервые об экранизации "Тетриса" стало известно в 2014 году. Тогда Касанофф рассказывал, что планирует снять научно-фантастический триллер, а не экранизировать саму игру о падающих цветных геометрических фигурах.

Игру "Тетрис" изобрел в 1984 году московский программист Алексей Пажитнов. Головоломка очень быстро распространилась по всему миру и породила запутанные судебные разбирательства, связанные с лицензией на нее. Сам создатель "Тетриса" начал получать прибыль от своей придумки только в 1996-м.