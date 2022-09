Фото: Britta Pedersen/ globallookpress.com

Финал "Евровидения-2016" стартовал в Стокгольме – за победу в конкурсе борются 26 исполнителей.

Россию представляет Сергей Лазарев с песней "You are the only one". Он выступит под номером 18. Напомним, что критики высоко оценили шоу нашего исполнителя.

Перед финалом Сергей Лазарев назывался одним из главных претендентов на победу "Евровидении". В число фаворитов также входят Дэми Им из Австралии, Ивета Мукучян из Армении, Джамала из Украины, Амир Хаддад из Франции и Франс из Швеции.

Также отметим, что в этом году на "Евровидении" результаты голосования будут объявлены по новой схеме. Так, жюри и зрители будут голосовать независимо друг от друга. В финале представители стран-участниц будут по очереди объявлять результаты голосования жюри.

Голоса зрителей "Евровидения" будут суммироваться и затем прибавляться к очкам, набранным каждым певцом.

Сперва будут названы результаты исполнителей, которые получают меньшее число голосов. Таким образом интрига относительно победителя конкурса сохраниться как можно дольше.