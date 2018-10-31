Forbes назвал лучшие фильмы ужасов текущего года

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Названа пятерка лучших фильмов ужасов, вышедших в прокат в этом году. Список подготовлен журналом Forbes, передает РИА Новости.

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Культура Назван лучший фильм ужасов всех времен

На первой строчке расположился хоррор "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Второе место досталось картине "Тихое место" Джона Красински. Замыкает тройку лидеров фильм "Простите за беспокойство" Бутса Райли.

В пятерку лидеров также попали картины "Хеллоуин" Дэвида Гордона Грина и "Аннигиляция" Алекса Гарленда.

Напомним, на минувшей неделе издание IndieWire опубликовало перечень лучших "ужастиков" в истории. Первое место досталось фильму "Сияние" Стэнли Кубрика, снятому по одноименному роману Стивена Кинга.