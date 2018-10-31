Forbes составил рейтинг "самых высокооплачиваемых" умерших знаменитостей

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Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг артистов, чьи работы приносят правообладателям самый высокий доход после смерти самих знаменитостей. Об этом пишет РИА Новости.

Возглавил список с большим отрывом Майкл Джексон с годовым "доходом" в 400 миллионов долларов.

"Смерть не стала преградой для коммерческого успеха", — подчеркивает издание.

На второй строчке расположился Элвис Пресли. Несмотря на популярность альбомов музыканта, самый высокий доход после его смерти приносит поместье Грейсланд, которое стало туристическим местом. Годовой "заработок" Пресли составил 40 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров американский гольфист Арнольд Палмер — ставшее брендом имя спортсмена каждый год приносит по 35 миллионов долларов.

На четвертом и пятом местах находятся художник-карикатурист Чарльз Шульц с "доходом" в 34 миллиона долларов и Боб Марли, "собирающий" по 23 миллиона долларов.

В топ-10 также были включены американский детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзел), основатель журнала Playboy Хью Хефнер, Мерлин Монро, Принс и Джон Леннон.