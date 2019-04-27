Галкин прокомментировал победу дочери Алсу на "Голосе"

Телеведущий Максим Галкин в своем Instagram поделился впечатлениями о результатах шестого сезона шоу "Голос. Дети", завершившегося скандальной победой дочери Алсу.

В видеообращении он назвал своего победителя. По его словам, он был приятно шокирован выступлением Максима Ержана, его невероятным голосом, и именно этого финалиста считает наиболее достойным победы.

В то же самое время супруг Аллы Пугачевой опечален ситуациями, когда такие талантливые ребята остаются без поощрений.

"Это очень нервно, и я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно, особенно когда несправедливо", – цитирует Галкина newinform.com.