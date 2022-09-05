Главные концерты осени. Какие певцы, комики и телезвёзды выступят в Барнауле

Лепс, «Звери», Nazareth и Яков Кедми: самые долгожданные шоу сезона. Кто из звёзд приедет с гастролями в Барнаул осенью-2022, выяснил amic.ru.

Сентябрьские гастроли — мощный разогрев

Самым главным событием первого месяца этой осени будет концерт Григория Лепса во Дворце спорта («Титов-Арена»), который пройдёт 30 сентября. Билеты на юбилейное выступление шансонье (Лепсу этим летом исполнилось 60 лет) продают по цене от 2600 до 7000 рублей. И в партере перед сценой уже все центральные (самые дорогие) места раскуплены, однако в боковых секторах билеты есть.

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Также в этом месяце ждём группу Dabro (19 сентября в ДК Моторостроителей), народника Валерия Сёмина (21 сентября, ДК Барнаула), группу «Эпидемия» (клуб «Фараон», 21 сентября), легенду шансона «Бумер» с «Москва — Магадан» (ресторан «Барнаул», 21 сентября) и мощнейший мужской хор Ново-Иерусалимского монастыря, который выступит в зале АГИК 27 сентября.

Также приедут в Барнаул в этом месяце два известных комика. Стендаперка Юлия Ахмедова с программой «Лично» будет смешить горожан в «Моторщиках» 25 сентября, а в этот же день в ДК Барнаул пошутит и споёт «уральский пельмень» Вячеслав Мясников.

Горячие октябрьские шоу

Главная «бомба» октября — концерт группы «Звери» в «Титов-Арене» 6 октября. Это тоже юбилейный тур, но не в честь дня рождения Ромы Зверева, а в честь 20-летия группы. Цена билетов — от 2000 до 6000 рублей. В VIP-секторе все билеты уже проданы, но в других секторах ещё много свободных.

Самый удивительный концерт месяца должен состояться 19 октября. Монстры рока Nazareth приедут в ДК Моторостроителей, которые отправились в мировое турне в честь полувекового юбилея группы. Они должны были выступить ещё 28 марта этого года, но концерт не состоялся. Организаторы заявляют, что все ранее купленные билеты действительны. Цена на шоу тяжёлых рок-дедушек — от 1 700 до 4 500 рублей, две трети зала уже распроданы.

Но откроет этот месяц восставший из 90-х Рома Жуков с «Седой ночью» и «Я люблю вас, девочки». Он выступит 1 октября в ресторане «Барнаул».

Молодой исполнитель Xolidayboy осчастливит барнаульцев в «Фараоне» на следующий день. Сильно «стрельнувший» после начала спецоперации певец Shaman со «Встанем» и «Я русский» ожидается 4 октября в ДК Моторостроителей.

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В 6 октября в ресторане «Барнаул» будет петь группа Plazma. Украинская певица Anna Asti выступит с сольником «Феникс» в «Титов-Арене» 9 октября. Ценник на её концерт такой же, как и у «Зверей». Шансонье Евгений Коновалов будет выступать в ДК Барнаула в тот же день. А долгожданный концерт Егора Крида ожидается 10-го числа в «Моторщиках».

Диана Анкудинова споёт 11 октября в ДК Барнаула. А Тамара Гверцители должна выступить в театре драмы 12-го, но продажа билетов уже приостановлена. Шансонье Мафика можно будет послушать 13-го числа в ресторане «Барнаул».

В «Титов-Арене» 15 октября ожидается сборник «Диско-90», перенесённый с 3 апреля. Актёр Александр Михайлов, звезда фильма «Любовь и голуби» и друг Михаила Евдокимова, выступит в ДК Барнаула 16-го. И тогда же в «Моторщиках» будет петь Эмин.

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19 октября в ресторане «Барнаул» ожидается ещё один шансонье — Владимир Ждамиров.

Два дня подряд — 19 и 20 числа — барнаульцев будут смешить «Уральские пельмени» (первый день в драмтеатре, второй — в «Моторщиках»).

20-го же числа горожан ожидает другой разговорный жанр, теперь уже от звезды теле- и радио-шоу Владимира Соловьёва — отставного израильского военного и сотрудника спецслужб Якова Кедми. Он ждёт встречи с барнаульцами в ДК «Сибэнергомаш».

26 октября в ДК Моторостроителей выступит звезда «Русского радио» Марина Бриз, а в ресторане «Барнаул» споёт королева дворовой песни Ирина Ежова. Ещё одного шансонье, но поющего в жанрах рока и рэпа, по имени Гансэлло ожидают в этом же ресторане 27-го числа.

29 октября артист лейбла Black Star Егор Шип отыграет отменённый 25 марта концерт в «Котельщиках». А на следующий день в «Моторщиках» выступит легенда отечественного рока Вячеслав Бутусов.

Ну и какой же гастрольный сезон в Барнауле без прописавшегося здесь с концертами «ДиДюЛи». Шоу намечено на последний день октября, в краевом театре драмы. В тот же день в «Фараоне» споёт свою «Ворону» Линда.

Гости из прошлого в ноябре

В последнем месяце осени будет много концертов для тех, кто хочет поностальгировать. Возможно, самым посещаемым из таких приветов из прошлого будет шоу традиционно очень любимого местной публикой Сергея Жукова («Руки Вверх!»). Он едет по стране с осенним туром в честь четвертьвекового юбилея группы и выступит у нас 19 ноября в «Титов-Арене».

4 ноября в HAIRY LEMON порадует известная ещё в 80-е годы панк-группа «Бригадный подряд». На следующий день в «Моторщиках» ожидается стендаперка Елена Новикова.

8 ноября в «Титов-Арене» собираются всё-таки провести перенесённый с марта мюзикл на льду «Руслан и Людмила» с Петром Чернышёвым и Алиной Загитовой.

Владимир Винокур рассмешит свою публику в Музкомедии 9 ноября. Тогда же в «Моторщиках» ожидается концерт «Ласкового мая». А вот запланированное на 11 ноября там же выступление Юрия Шатунова не состоится, так как кумир молодёжи 80-х скончался в июне этого года.

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Рок-музыкант Глеб Самойлов с группой The Matrixx устроят шоу 10-го числа в ДК Моторостроителей. Звезда сериала «Улица» на ТНТ Юрий Николаенко, известный под творческим псевдонимом NЮ, споёт в «Фараоне» 11-го. А 12 ноября с сольником в «Моторщиках» выступит Лолита.

Виртуоз балалайки Алексей Архиповский сыграет в музыкальном театре 14-го (концерт перенесён на эту площадку из ДК Моторостроителей). На другой день в театре драмы станцует TODES. А в «Моторщиках» тогда же, 15-го, будут танцы от знаменитой «Берёзки».

Александр Розенбаум в том же ДК споёт 16 ноября. 20 числа ожидается концерт группы «Любэ» в честь 65-летия Николая Расторгуева.

21 ноября в «Титов-Арене» не состоится запланированный ранее концерт Ани Лорак. NILETTO будет зажигать зал в «Опере» 22-го. И в этот же день в драме споёт Алексей Глызин, а в музкомедии выступит другой ветеран отечественной сцены — Сергей Пенкин.

23 ноября в краевом театре драмы им. В.М. Шукшина ожидается Люба Успенская. 24-го Ярослав Смушевский будет петь в «Моторщиках».

Ну и в последний день месяца группа «Пикник» представит барнаульским любителям старого отечественного рока программу «Весёлый и злой» в музыкальном театре. А в ресторане «Барнаул» ждут звёзды дискотек 90-х.