Голливуд поразился сходству бельгийского актера и Владимира Путина

Фото: makabuka.ru

38-летнего актера Маттиаса Шонартса из Бельгии можно назвать конкурентом Леонардо Ди Каприо на роль Владимира Путина – в отличие от американской звезды, первый похож на российского президента как две капли воды.

Поразительное портретное сходство бельгийца с Владимиром Владимировичем в Голливуде заметили после премьеры драмы Тома Хупера "Девушка из Дании", где Шонартс сыграл роль второго плана.

Фото: lifenews.ru

Как пишет Lifenews, бельгиец щеголял в картине в элегантном костюме-тройке и напоминал президента не только чертами лица, но и оригинальной мимикой.

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Культура Владимира Путина в фильме сыграет один из четырех актеров первой величины

Правда, тот факт, что Маттиас Шонартс уведет роль из-под носа Леонардо Ди Каприо, весьма сомнителен, об этом говорят и в продюсерской компании. Там заявили, что на такую почетную роль претендуют четыре актёра "первой величины", а на счету Шонартса пока нет ни одной престижной награды, кроме второй премии Acting Award Prize от Американского института кинематографии AFI.

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