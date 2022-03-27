Голливудский актер Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар», если на церемонии не дадут выступить Зеленскому

Голливудский актер Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар», если на церемонии не дадут слово президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

Актер заявил, что отказ от выступления Зеленского станет самым непристойным моментом во всей истории Голливуда.

При этом Пенн полагает, что предварительное решение о том, что Зеленский не будет выступать на «Оскаре» уже принято. Аналогичную информацию публикуют и зарубежные СМИ.

Пенн выразил надежду на то, что организаторы церемонии изменят свое решение, в противном случае он призвал своих коллег отказаться от участия в церемонии вручения «Оскара».