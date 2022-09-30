Гоша Куценко пожаловался на то, что его уже 15 лет не зовут в проекты Первого канала

Российский актёр Гоша Куценко пожаловался на то, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст уже 15 лет не зовёт его сниматься в проектах. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Куценко спросили о том, будет ли он принимать участие в сериале, в котором Эрнст и приглашённые актёры сыграют цифровые образы.

Артист рассказал, что он не будет принимать участие в этом проекте, потому что его не зовут сниматься уже 15 лет.

По словам Куценко, с Эрнстом он поругался, но при этом актёр не уточнил, что именно стало причиной конфликта.