Гоша Куценко пожаловался на то, что его уже 15 лет не зовут в проекты Первого канала
По словам актёра, он поругался с генеральным продюсером канала Константином Эрнстом
30 сентября 2022, 14:19, Илья Звягинцев
Российский актёр Гоша Куценко пожаловался на то, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст уже 15 лет не зовёт его сниматься в проектах. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».
Куценко спросили о том, будет ли он принимать участие в сериале, в котором Эрнст и приглашённые актёры сыграют цифровые образы.
Артист рассказал, что он не будет принимать участие в этом проекте, потому что его не зовут сниматься уже 15 лет.
По словам Куценко, с Эрнстом он поругался, но при этом актёр не уточнил, что именно стало причиной конфликта.
Комментарии
Новости партнеров