Государство выделит на производство фильмов более трех миллиардов рублей
Отдельно выделят 100 миллионов рублей на производство телесериала, посвященного истории России
Более трех миллиардов рублей планируется направить из федерального бюджета на производство художественных и мультипликационных фильмов, пишет "Парламентская газета".
Также выделят 100 миллионов рублей на производство телесериала, посвященного истории России. Соответствующие поправки поддержал Комитет Госдумы по культуре.
В проекте поправок также сказано, что 3,88 миллиарда рублей будет дополнительно выделено на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма". Таким образом, общий бюджет ассигнований на эту программу составит 98 млрд 573,4 млн рублей.
На строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи предполагается направить более 1 миллиарда рублей, на возведение филиала Московского художественного академического театра им. А.П. Чехова - 500 млн рублей, а на постройку лабораторного корпуса Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске - 593,4 млн рублей.
Предусмотрено и финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и показом новых театральных постановок в рамках реализации проекта "Театр – детям", в сумме 700 миллионов рублей.
Кроме того, будет дополнительно выделено 320 млн рублей на предоставление субсидий туроператорам на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Также должны прибавиться суммы на науку, библиотечную деятельность, театральные постановки, организацию фестивалей, капитальный ремонт зданий, реконструкцию и реставрацию. Субсидии получат и федеральные музеи в регионах, а также творческие проекты в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества в сумме 222,6 млн рублей.