СМИ: группа «ДДТ» прекращает концертную деятельность в России

Группа «ДДТ» прекращает концертную деятельность в России. Об этом рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук.

«В Тюмени перенесли концерты до лучших времён, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть, — это неправда, ложь!» — цитирует Шевчука StarHit.

Музыкант добавил, что ему неприятно терять слушателей.

Предполагается, что приостановка концертов связана с тем, что накануне в отношении Шевчука составили административный протокол из-за его высказываний на выступлении в Уфе.

Отметим, что на официальной странице во «ВКонтакте» группа «ДДТ» заявила, что будет выступать дальше, но не уточнив, где именно.

Ранее сообщалось, что певице, уроженке Узбекистана Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию на 50 лет, до 2072 года.